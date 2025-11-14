Left Menu

Salvini's Stand: Italy's Struggle with Ukraine Aid Amidst Corruption Concerns

Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini expresses concerns about providing more aid to Ukraine due to corruption scandals. The debate arises as Ukraine dismisses ministers over a $100 million graft probe. Italian Defense Minister Guido Crosetto defends continued support amidst ongoing Russian advances.

Devdiscourse News Desk | Updated: 14-11-2025 21:17 IST | Created: 14-11-2025 21:17 IST
Salvini's Stand: Italy's Struggle with Ukraine Aid Amidst Corruption Concerns

Italy's Deputy Prime Minister, Matteo Salvini, has voiced concerns about the implications of escalating aid to Ukraine. He argues that additional assistance might exacerbate corruption in the nation, which has recently seen a scandal that led to the dismissal of two cabinet ministers.

Italian Defence Minister Guido Crosetto, however, advocates for continued support to Ukraine despite Salvini's stance. Crosetto argues that halting aid in response to corruption allegations would be a mistake, emphasizing the pressing need to address civilian suffering due to Russian attacks.

Italy recently approved a military aid package to Kyiv, while discussions continue regarding a NATO-led initiative to buy U.S. weapons for Ukraine. Tensions rise as Salvini, known for his ties with Russia, maintains cautious support for military assistance under Prime Minister Giorgia Meloni.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Global Markets Stumble Amid Fed Rate Anxiety and AI Concerns

Global Markets Stumble Amid Fed Rate Anxiety and AI Concerns

 Global
2
Crime of Passion: The Fatal Friendship Proposal

Crime of Passion: The Fatal Friendship Proposal

 India
3
Telangana CM's Triumph: Congress Wins Jubilee Hills

Telangana CM's Triumph: Congress Wins Jubilee Hills

 India
4
Slovenia Triumphs Over Netherlands in Thrilling Billie Jean King Cup Playoff

Slovenia Triumphs Over Netherlands in Thrilling Billie Jean King Cup Playoff

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

India’s talent pipeline unprepared for AI-era demands

Global South users bear hidden cost of AI misalignment

Renewables strengthen financial stability in OECD nations

Europe’s agri-food sector missing out on digital transformation

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025