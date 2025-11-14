Salvini's Stand: Italy's Struggle with Ukraine Aid Amidst Corruption Concerns
Italy's Deputy Prime Minister Matteo Salvini expresses concerns about providing more aid to Ukraine due to corruption scandals. The debate arises as Ukraine dismisses ministers over a $100 million graft probe. Italian Defense Minister Guido Crosetto defends continued support amidst ongoing Russian advances.
Italy's Deputy Prime Minister, Matteo Salvini, has voiced concerns about the implications of escalating aid to Ukraine. He argues that additional assistance might exacerbate corruption in the nation, which has recently seen a scandal that led to the dismissal of two cabinet ministers.
Italian Defence Minister Guido Crosetto, however, advocates for continued support to Ukraine despite Salvini's stance. Crosetto argues that halting aid in response to corruption allegations would be a mistake, emphasizing the pressing need to address civilian suffering due to Russian attacks.
Italy recently approved a military aid package to Kyiv, while discussions continue regarding a NATO-led initiative to buy U.S. weapons for Ukraine. Tensions rise as Salvini, known for his ties with Russia, maintains cautious support for military assistance under Prime Minister Giorgia Meloni.
