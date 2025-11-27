Left Menu

Russia Defiantly Rejects EU's Call to Curb Military Spending

Russia rejected a suggestion by EU's foreign policy chief Kaja Kallas to curb its military spending, asserting no external power could enforce such a change. Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko emphasized that Russia will maintain its defense budget and oppose foreign military intervention in Ukraine.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 27-11-2025 17:53 IST | Created: 27-11-2025 17:53 IST
Russia Defiantly Rejects EU's Call to Curb Military Spending
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Russia

In a firm rebuttal, Russia dismissed EU foreign policy chief Kaja Kallas's recommendation to reduce its military expenditure, declaring it invulnerable to external interference.

Deputy Foreign Minister Alexander Grushko stated that Russia is committed to maintaining its military budget, TASS news agency reported on Thursday.

Grushko also reiterated Russia's stance against any foreign military presence in Ukraine, insisting no coalition could mandate otherwise, according to TASS.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Netherlands Targets Private Jet Polluters with 2030 Tax Overhaul

Netherlands Targets Private Jet Polluters with 2030 Tax Overhaul

 Global
2
Pharma Veteran Nair Joins Bajaj Healthcare as COO

Pharma Veteran Nair Joins Bajaj Healthcare as COO

 India
3
France's Hybrid Army Initiative: Responding to Global Threats

France's Hybrid Army Initiative: Responding to Global Threats

 Global
4
Tensions Rise: Australia Labels Iran's Revolutionary Guard as Terror Sponsors

Tensions Rise: Australia Labels Iran's Revolutionary Guard as Terror Sponsor...

 United Arab Emirates

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Can AI ever be conscious? New research lays out most powerful arguments against it

Green taxes boost production but hurt renewable energy access in Africa

Modern AI models may hold key to understanding how brain actually learns

Technology investments fail without strong organizational values

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025