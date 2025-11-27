Russia Defiantly Rejects EU's Call to Curb Military Spending
Russia rejected a suggestion by EU's foreign policy chief Kaja Kallas to curb its military spending, asserting no external power could enforce such a change. Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko emphasized that Russia will maintain its defense budget and oppose foreign military intervention in Ukraine.
Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 27-11-2025 17:53 IST | Created: 27-11-2025 17:53 IST
In a firm rebuttal, Russia dismissed EU foreign policy chief Kaja Kallas's recommendation to reduce its military expenditure, declaring it invulnerable to external interference.
Deputy Foreign Minister Alexander Grushko stated that Russia is committed to maintaining its military budget, TASS news agency reported on Thursday.
Grushko also reiterated Russia's stance against any foreign military presence in Ukraine, insisting no coalition could mandate otherwise, according to TASS.
(With inputs from agencies.)
