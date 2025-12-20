Ukraine Open to Three-Way Talks for Peace
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced that Ukraine is open to participating in proposed trilateral talks with the United States and Russia. The talks aim to facilitate prisoner exchanges and pave the way for leadership meetings among the nations. Zelenskiy emphasized Ukraine's willingness to support such diplomatic initiatives.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy expressed support for the U.S. proposal to engage in three-sided discussions with Russia aimed at facilitating prisoner exchanges and potentially organizing meetings between national leaders.
Speaking to journalists in Kyiv, Zelenskiy highlighted the importance of the trilateral meeting that would involve national security advisers from America, Ukraine, and Russia.
He emphasized Ukraine's readiness to back such diplomatic efforts, which could lead to significant developments if the discussion paves the way for leader-level negotiations.
