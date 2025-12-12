Senator Warren Demands Testimonies on Nvidia's AI Chip Sales to China
Democratic Senator Elizabeth Warren has called for testimonies from Nvidia CEO Jensen Huang and Commerce Department Secretary Howard Lutnick after the announcement of a policy allowing the sale of Nvidia's AI chip, H200, to China. The decision has sparked concerns over national security and foreign competition.
Senator Elizabeth Warren, a vocal Democrat, urged Nvidia's CEO Jensen Huang and Commerce Secretary Howard Lutnick to testify following an announcement by President Donald Trump about authorizing sales of Nvidia's advanced AI chips to China.
In her Senate speech, Warren criticized the move, questioning if Trump is compromising national security.
Meanwhile, Nvidia noted that sales to China require a U.S. license, emphasizing a minimal percentage of total sales, as political tensions rise over technological competition.
