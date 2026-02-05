Left Menu

Rock Solid Relations: Taiwan's Unyielding Alliance with the US

Taiwan's President, Lai Ching-te, affirmed the 'rock solid' relationship with the US amidst tensions with China. This statement followed a call between Trump and Xi Jinping discussing Taiwan's future. The US remains Taiwan's informal ally and arms supplier, although China's aggressive stance persists.

Devdiscourse News Desk | Taipei | Updated: 05-02-2026 11:05 IST | Created: 05-02-2026 11:05 IST
  • Taiwan

Taiwan's President, Lai Ching-te, has declared the relationship with the United States as 'rock solid' despite ongoing tensions with China. His remarks came shortly after a discussion between US President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping, focusing on Taiwan's future.

The island remains a significant point of contention, as China claims Taiwan as its territory but the US acts as its most influential informal backer, providing significant arms support. In December, the US announced a major arms sales package to Taiwan, valued at over $11.1 billion, further fueling tension with China.

While Taiwan's opposition has criticized the arms package and increased defense spending, US-China relations continue to evolve, with Trump planning a visit to China. Meanwhile, China is considering purchasing US soybeans, indicating a complex diplomatic and economic relationship.

(With inputs from agencies.)

