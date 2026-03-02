Left Menu

Starmer Stands Firm Amid Middle East Turmoil

Prime Minister Keir Starmer defends his decision not to join U.S. offensive strikes against Iran, stressing the importance of law and national interest. Despite criticism from President Trump and domestic opposition, Starmer remains committed to protecting British interests and preventing past mistakes like Iraq.

Prime Minister

Prime Minister Keir Starmer faced questions in parliament on Monday regarding his decision to distance Britain from U.S. offensive strikes against Iran, emphasizing that the choices were grounded in law and national interest.

Starmer noted that allowing limited use of British military bases by the U.S. was necessary to protect British citizens after Iranian attacks but refrained from endorsing any offensive actions.

Despite criticism from President Trump and figures like Nigel Farage, Starmer remained firm, invoking lessons from the Iraq invasion to underscore his commitment to lawful and strategic military engagement.

(With inputs from agencies.)

Can Mozambique Revive Growth and Deliver Jobs for Its Young Population?

Can AI Judge Economic Risk? IMF Tests GPT on Global Surveillance Reports

Slovakia Moves Toward Sustainable Well-Being Over Pure Economic Growth

Mexico’s Semiconductor Strategy: Seizing Opportunity in a Shifting Global Order

