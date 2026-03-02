Starmer Stands Firm Amid Middle East Turmoil
Prime Minister Keir Starmer defends his decision not to join U.S. offensive strikes against Iran, stressing the importance of law and national interest. Despite criticism from President Trump and domestic opposition, Starmer remains committed to protecting British interests and preventing past mistakes like Iraq.
Devdiscourse News Desk | Updated: 02-03-2026 22:44 IST | Created: 02-03-2026 22:44 IST
Prime Minister Keir Starmer faced questions in parliament on Monday regarding his decision to distance Britain from U.S. offensive strikes against Iran, emphasizing that the choices were grounded in law and national interest.
Starmer noted that allowing limited use of British military bases by the U.S. was necessary to protect British citizens after Iranian attacks but refrained from endorsing any offensive actions.
Despite criticism from President Trump and figures like Nigel Farage, Starmer remained firm, invoking lessons from the Iraq invasion to underscore his commitment to lawful and strategic military engagement.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Turbulence in the Skies: Dubai's Hub Status Amid Middle East Conflict
Global Aviation Chaos: Travel Shares Dive Amid Escalating Middle East Conflict
U.S. Manufacturing Faces Price Surge Amid Tariffs and Middle East Tensions
Stranded in Dubai: Chandauli Families Caught Amidst Middle East Tensions
From Bonds to Bitcoin: Markets React to Middle East Tensions