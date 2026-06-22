UK PM Starmer says he will resign in orderly transfer of power
British Prime Minister Keir Starmer announced his resignation, vowing to ensure a smooth transfer of power as the country awaits a new leader.
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British Prime Minister Keir Starmer said on Monday he would resign, promising to do everything he could to see an orderly transfer of power.
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