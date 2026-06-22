Ukraine says it struck Russian missile electronics plant
Ukraine's military has reportedly hit a Russian electronics plant in Voronezh, targeting a key component in Russia's defence production with air-launched cruise missiles.
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Ukraine's military said it had hit a plant producing electronics for missiles in Russia's Voronezh region on Monday, the latest blow on Russia's military-industrial complex inflicted by Ukraine's growing long-range strikes.
In a statement on Telegram, the Ukrainian General Staff said it had used air-launched cruise missiles to hit the facility, which it described as a "critical component" in Russia's defence production.
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