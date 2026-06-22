Ukraine says it struck Russian missile electronics plant

Ukraine's military has reportedly hit a Russian electronics plant in Voronezh, targeting a key component in Russia's defence production with air-launched cruise missiles.

Reuters | Ukraines Military Said It Had Hit A Plant Producing Electronics For Missiles In Russias Voronezh Region On Monday | Updated: 22-06-2026 15:59 IST | Created: 22-06-2026 15:59 IST
Ukraine says it struck Russian missile electronics plant
Vladimir Putin
  • Country:
  • Russia

​Ukraine's military ‌said it ​had hit a plant ‌producing electronics for missiles in Russia's Voronezh region ‌on Monday, the latest ‌blow on Russia's military-industrial complex inflicted by ⁠Ukraine's ​growing long-range ⁠strikes.

In a statement on ⁠Telegram, the Ukrainian General ​Staff said it had used ⁠air-launched cruise missiles ⁠to ​hit the facility, which it described ⁠as a "critical component" in ⁠Russia's ⁠defence production.

TRENDING

1
Mashatile Promotes South Africa at China Supply Chain Expo

Mashatile Promotes South Africa at China Supply Chain Expo

South Africa
2
Will Deeper Trade Ties Help Bangladesh and Malaysia Navigate Economic Uncertainty?

Will Deeper Trade Ties Help Bangladesh and Malaysia Navigate Economic Uncert...

Malaysia
3
WRAPUP 1-US-Iran talks go into Day 2 after Trump threats, Hormuz closure

WRAPUP 1-US-Iran talks go into Day 2 after Trump threats, Hormuz closure

United States
4
USDA reports three new cases of screwworm, bringing total to 15

USDA reports three new cases of screwworm, bringing total to 15

United States

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

The Hidden Bosses in India's Gig Economy: AI, Apps and Worker Rights

Rwanda’s Export Challenge: IMF Urges Reforms to Unlock Growth and Cut Trade Gaps

Agriculture’s Make-or-Break Moment: Feed 10 Billion People Without Burning the Planet

The Silent Pandemic Is Already Here: Antibiotic Resistance Is Rewiring Global Health

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026