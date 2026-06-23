China's foreign minister calls on BRICS to strengthen strategic minerals cooperation
China's Foreign Minister Wang Yi urged BRICS countries to collaborate on addressing global challenges and strengthening cooperation on strategic mineral resources.
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China's Foreign Minister Wang Yi called on BRICS countries on Tuesday to jointly respond to global challenges from Ebola to AI, and to strengthen cooperation on strategic mineral resources, according to a statement from his ministry.
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