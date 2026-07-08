Ballistic Barrage: Russia Escalates Airstrikes Amid NATO Talks
Russia launched ballistic missiles and drones at Kyiv, killing three people and injuring 13, amid Ukraine's interceptor shortage. The assault coincided with a NATO summit, where President Zelenskiy discussed acquiring U.S.-made interceptors with President Trump. Moscow continues its air war as ground advances slow.
Russia intensified its assault on Kyiv, launching ballistic missiles and jet-powered drones overnight, resulting in three fatalities and 13 injuries, Kyiv officials confirmed.
The attack coincided with a NATO summit in Ankara, where Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy met with U.S. President Donald Trump to discuss acquiring licenses for interceptors that Ukraine critically lacks.
Amid increasing air strikes, Moscow's ground offensive has stagnated, with Ukrainian cities facing missile attacks. Appeals for U.S. aid grow as President Putin presses for territorial gains.