China's Xi meets North Korea's premier in Beijing, state media reports

Chinese President Xi Jinping met with North Korea's Premier Pak Thae Song in Beijing, marking a rare high-level diplomatic encounter between the two nations.

Reuters | Chinas President Xi Jinping Met With North Koreas Premier Pak Thae Song In Beijing On Friday | Updated: 10-07-2026 14:03 IST | Created: 10-07-2026 14:03 IST
China's Xi meets North Korea's premier in Beijing, state media reports
Xi Jinping
  • Country:
  • China

‌China's ​President ‌Xi Jinping met ‌with ‌North ⁠Korea's ​Premier ⁠Pak ⁠Thae Song ​in ⁠Beijing ⁠on Friday, ​Chinese ⁠state ⁠broadcaster CCTV ⁠reported.

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