China's Xi meets North Korea's premier in Beijing, state media reports
Chinese President Xi Jinping met with North Korea's Premier Pak Thae Song in Beijing, marking a rare high-level diplomatic encounter between the two nations.
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China's President Xi Jinping met with North Korea's Premier Pak Thae Song in Beijing on Friday, Chinese state broadcaster CCTV reported.
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