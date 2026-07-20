U.S. Intensifies Military Strikes on Iranian Targets

The U.S. military has conducted its ninth consecutive night of strikes against Iranian targets, focusing on military command centers, air defense sites, and more, according to U.S. Central Command. This campaign aims to disrupt Iran's military capabilities along its coast and their associated communications networks.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-07-2026 07:44 IST | Created: 20-07-2026 07:44 IST
U.S. Intensifies Military Strikes on Iranian Targets
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The U.S. military has escalated its operational activities against Iran, marking the ninth consecutive evening of targeted strikes. This was confirmed by the U.S. Central Command on Sunday.

Strikes were aimed at dismantling Iranian military infrastructure, including coastal surveillance and air defense capabilities, and weakening maritime strengths.

The ongoing campaign also sought to disrupt Iran's missile, drone, and communication networks, according to a post by CENTCOM on social media platform X.

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