EU sanctions five new individuals related to Russia, foreign chief says
The European Union has imposed new sanctions on individuals involved in Russia's military-industrial complex in response to recent Russian airstrikes against Ukraine.
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- European Union
The European Union has adopted new sanctions listings targeting individuals involved in Russia's military-industrial complex, EU foreign policy chief Kaja Kallas said on Friday on social media platform X.
She added this was in response to the recent Russian airstrikes against Ukraine but did not specify which individuals were sanctioned.
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