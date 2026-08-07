EU sanctions five new individuals related to Russia, foreign chief says

The European Union has imposed new sanctions on individuals involved in Russia's military-industrial complex in response to recent Russian airstrikes against Ukraine.

Reuters | Updated: 07-08-2026 14:21 IST | Created: 07-08-2026 14:21 IST
EU sanctions five new individuals related to Russia, foreign chief says
Kaja Kallas
  • Country:
  • European Union

​The ‌European Union ​has adopted new ‌sanctions listings targeting individuals involved in Russia's military-industrial complex, ‌EU foreign ‌policy chief Kaja Kallas said on Friday ⁠on ​social ⁠media platform X.

She ⁠added this was ​in response to the ⁠recent Russian airstrikes ⁠against ​Ukraine but did not ⁠specify which individuals were sanctioned.

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