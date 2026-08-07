High-Stakes Meeting: Iraq and Saudi Arabia Tackle Regional Security
Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi and Saudi intelligence chief Khalid al-Humaidan met to discuss regional security. Zaidi emphasized Iraq’s commitment to sovereignty and non-aggression. The meeting came amid Saudi concerns of imminent attacks by Iraqi militias and Yemen's Houthis, under Iran's Revolutionary Guard Corps' guidance.
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Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi met with Saudi intelligence chief Khalid al-Humaidan on Friday to address rising regional security tensions. The meeting was confirmed by the prime minister's office.
Prime Minister Zaidi stated that Iraq remains resolute in not allowing its territory to be used for any aggressive actions targeting other nations. This reflects Baghdad's ongoing commitment to protecting its sovereignty and avoiding regional escalation.
The meeting was prompted by concerns voiced by a senior Saudi official about potential attacks by Iraqi militias and Yemen’s Houthis, allegedly coordinated under Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The discussions signify a crucial moment in Middle Eastern diplomatic relations.
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