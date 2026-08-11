China and Indonesia to Hold Strategic Naval Drill Near Taiwan
China and Indonesia plan a naval drill in sensitive waters east of Taiwan, enhancing joint operational capabilities. This move showcases China's stance on Taiwan, asserting sovereignty claims despite international concerns. The drill emphasizes communication and cooperation, while Taiwan maintains its stance against Chinese military pressure.
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China and Indonesia are set to conduct a joint naval drill in the strategically sensitive waters lying to the east of Taiwan this month, according to an announcement by China's defense ministry on Tuesday. This move underscores Beijing's ongoing efforts to assert its sovereignty claims over Taiwan.
In mid-August, a Chinese navy warship will join an Indonesian navy vessel for a 'navigation exercise' focusing on communication drills and at-sea replenishment in the region. These activities aim to bolster the joint operational capabilities of both navies and enhance regional peace and stability.
This development has yet to elicit a response from either Taiwan's defense ministry or Indonesia's navy. Taiwan continues to resist China's military assertions, reaffirming that the island's future should be determined solely by its people.
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