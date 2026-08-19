Diplomatic Ties Strengthen: Putin and Goita's Strategic Dialogue
Russian President Vladimir Putin and Malian President Assimi Goita discussed continued cooperation, as Russia supports Mali's military operations against Islamist groups. The leaders agreed to maintain communication, with Goita expressing gratitude for Russia's substantial aid in enhancing Mali's security.
Russian President Vladimir Putin engaged in a phone conversation with Malian President Assimi Goita, according to a Kremlin announcement on Wednesday.
Amidst ongoing efforts against armed Islamist factions, Russia's Africa Corps has been instrumental in bolstering Mali's military-led administration.
The dialogue concluded with an agreement to sustain bilateral communications, with President Goita extending appreciation for Russia's significant contribution to Mali's security architecture.