Mumbai Construction Crackdown: Ensuring Air Quality Compliance
Mumbai's civic body, BMC, issued 'stop work' notices to 106 construction sites for not installing air quality monitors. The notice affects private projects and those by SRA and MHADA. Ongoing projects exceeding Rs1,000 crore must set up reference-grade monitors. Compliance checks continue, including checks on bakery emissions.
Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 22-01-2026 19:40 IST | Created: 22-01-2026 19:40 IST
- Country:
- India
Mumbai's civic authority has clamped down on 106 construction sites for failing to comply with air quality monitoring mandates, issuing 'stop work' orders until systems are installed.
The significant action targets private, railway, and state projects, signaling an urgency to enforce environmental standards amid ongoing inspections.
Moreover, the crackdown extends to bakeries flouting emission rules, reinforcing the city's broader commitment to improving air quality ahead of a crucial Bombay High Court hearing.
