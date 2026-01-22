Left Menu

Mumbai Construction Crackdown: Ensuring Air Quality Compliance

Mumbai's civic body, BMC, issued 'stop work' notices to 106 construction sites for not installing air quality monitors. The notice affects private projects and those by SRA and MHADA. Ongoing projects exceeding Rs1,000 crore must set up reference-grade monitors. Compliance checks continue, including checks on bakery emissions.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 22-01-2026 19:40 IST | Created: 22-01-2026 19:40 IST
Mumbai Construction Crackdown: Ensuring Air Quality Compliance
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Mumbai's civic authority has clamped down on 106 construction sites for failing to comply with air quality monitoring mandates, issuing 'stop work' orders until systems are installed.

The significant action targets private, railway, and state projects, signaling an urgency to enforce environmental standards amid ongoing inspections.

Moreover, the crackdown extends to bakeries flouting emission rules, reinforcing the city's broader commitment to improving air quality ahead of a crucial Bombay High Court hearing.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Delhi's Thirst: Water Crisis Amid Ammonia Surge

Delhi's Thirst: Water Crisis Amid Ammonia Surge

 India
2
High Seas Interception: French Navy Stops Russian Tanker Running Shadow Oil Trade

High Seas Interception: French Navy Stops Russian Tanker Running Shadow Oil ...

 Global
3
Bribery Bust: Two Government Officials Nabbed in Ernakulam and Kottayam

Bribery Bust: Two Government Officials Nabbed in Ernakulam and Kottayam

 India
4
Delhi-NCR Sees Relief as Stage III Air Quality Restrictions Lifted

Delhi-NCR Sees Relief as Stage III Air Quality Restrictions Lifted

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI can strengthen power grid resilience during disasters

Higher education is unprepared for the AI revolution: Here's why

AI cuts weeks of healthcare analysis to minutes

Why AI is failing to deliver e-commerce growth across the EU

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026