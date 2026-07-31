Hungary to develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030, PM Magyar says

Hungary aims to develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030 to diversify its energy sources, according to Prime Minister Peter Magyar.

Reuters | Updated: 31-07-2026 20:26 IST | Created: 31-07-2026 20:26 IST
Hungary to develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030, PM Magyar says
Peter Magyar
  • Country:
  • Hungary

​Hungary ‌will develop ​4 gigawatts of ‌wind energy capacity by 2030 to diversify ‌its energy sources, Prime ‌Minister Peter Magyar said on Friday ⁠at ​a briefing ⁠at the Paks ⁠nuclear plant.

The nuclear ​plant, which will be ⁠powered down next ⁠week ​due to low water levels ⁠on the Danube ⁠river, has ⁠a total capacity of 2 ‌gigawatts.

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