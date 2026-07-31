Hungary to develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030, PM Magyar says
Hungary aims to develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030 to diversify its energy sources, according to Prime Minister Peter Magyar.
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Hungary will develop 4 gigawatts of wind energy capacity by 2030 to diversify its energy sources, Prime Minister Peter Magyar said on Friday at a briefing at the Paks nuclear plant.
The nuclear plant, which will be powered down next week due to low water levels on the Danube river, has a total capacity of 2 gigawatts.
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