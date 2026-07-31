Hungary's Magyar says low Danube levels could idle Paks for weeks
Hungary's Paks nuclear plant is expected to remain shut down for weeks due to low Danube water levels, which are forecast to drop further.
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Hungarian Prime Minister Peter Magyar said on Friday that Danube water levels are expected to remain too low to restart the Paks nuclear plant for weeks after its shutdown.
Hungary's Paks nuclear plant is operating at less than 50% of its 2 gigawatts and it is expected to be completely shut down on Monday as water levels are forecast to drop further.
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Hungary's Paks Nuclear Plant Faces Shutdown Over Low Water Levels