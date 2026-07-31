Hungary's Magyar says low Danube levels could idle Paks for weeks

Hungary's Paks nuclear plant is expected to remain shut down for weeks due to low Danube water levels, which are forecast to drop further.

Reuters | Updated: 31-07-2026 14:48 IST | Created: 31-07-2026 14:48 IST
Hungary's Magyar says low Danube levels could idle Paks for weeks
Peter Magyar
  • Country:
  • Hungary

​Hungarian Prime ‌Minister Peter Magyar ​said on ‌Friday that Danube water levels are expected ‌to remain too low to ‌restart the Paks nuclear plant for ⁠weeks ​after its ⁠shutdown.

Hungary's Paks nuclear plant ⁠is operating at ​less than 50% of its ⁠2 gigawatts and ⁠it ​is expected to be completely ⁠shut down on Monday as ⁠water ⁠levels are forecast to drop ‌further.

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