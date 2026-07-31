Hungary PM Magyar says Paks nuclear plant could be powered down on Tuesday or Wednesday

Hungary's Paks nuclear plant may be completely shut down on Tuesday or Wednesday due to low water levels on the Danube river.

Reuters | Updated: 31-07-2026 19:53 IST | Created: 31-07-2026 19:53 IST
Hungary PM Magyar says Paks nuclear plant could be powered down on Tuesday or Wednesday
Peter Magyar
  • Country:
  • Hungary

​Hungary's Prime ‌Minister Peter Magyar ​said on Friday ‌that the Paks nuclear plant could be completely ‌powered down on Tuesday ‌or Wednesday based on the latest predictions from ⁠water ​management ⁠authorities.

The nuclear plant is ⁠operating at less than ​50% of its 2 gigawatts ⁠and was previously ⁠expected ​to be completely shut down on ⁠Monday as water levels ⁠on ⁠the Danube river are forecast to drop ‌further.

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