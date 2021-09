FACTBOX-Rugby-South Africa v Australia - Rugby Championship

Factbox on Sunday's Rugby Championship test between South Africa and Australia: When: Sept. 12, 8.05 p.m. (1005 GMT)

Where: Robina Stadium, Gold Coast (capacity: 27,400) Referee: Luke Pearce (England)

Assistant referees: Damon Murphy (Australia), Jordan Way (Australia) TMO: Matthew Carley (England) SOUTH AFRICA

World ranking: 1 Coach: Jacques Nienaber

Captain: Siya Kolisi Team: 15-Willie le Roux, 14-S’bu Nkosi, 13-Lukhanyo Am, 12-Damian de Allende, 11-Makazole Mapimpi, 10-Handre Pollard, 9-Faf de Klerk, 8-Duane Vermeulen, 7-Franco Mostert, 6-Siya Kolisi, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Frans Malherbe, 2-Bongi Mbonambi, 1-Steven Kitshoff

Replacements: 16-Malcolm Marx, 17-Ox Nche, 18-Vincent Koch, 19-Marco van Staden, 20-Kwagga Smith, 21-Jasper Wiese, 22-Herschel Jantjies, 23-Damian Willemse. AUSTRALIA

World ranking: 7 Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper Team: 15-Tom Banks, 14-Andrew Kellaway, 13-Len Ikitau, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Quade Cooper, 9-Tate McDermott, 8-Rob Valetini, 7-Michael Hooper, 6-Lachie Swinton, 5-Matt Philip, 4-Izack Rodda, 3-Allan Alaalatoa, 2-Folau Fainga'a, 1-Angus Bell

Replacements: 16-Feleti Kaitu'u, 17-James Slipper, 18-Taniela Tupou, 19-Rob Leota, 20-Pete Samu, 21-Nic White, 22-Reece Hodge, 23-Jordan Petaia OVERALL RECORD

Played: 88 South Africa wins: 48

Draws: 3 Australia wins: 37

LAST FIVE MEETINGS 2019 South Africa 35-17 Australia Johannesburg

2018 South Africa 23-12 Australia Port Elizabeth 2018 Australia 23-18 South Africa Brisbane

2017 South Africa 27-27 Australia Bloemfontein 2017 Australia 23-23 South Africa Perth

(Compiled by Dhruv Munjal in Bengaluru Editing by Toby Davis)

