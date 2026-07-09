Soccer-Crystal Palace sign Spain defender Mingueza from Celta Vigo

Updated: 09-07-2026 22:17 IST | Created: 09-07-2026 22:17 IST

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Crystal Palace have signed ​Spain defender Oscar ​Mingueza on a ‌four-year contract ​following his departure from La Liga side Celta Vigo, the Premier ‌League club said on Thursday.

"I'm really excited to be here. It's an honour to join Crystal Palace and ‌I can't wait to see you at Selhurst ‌Park," Mingueza said in a statement.