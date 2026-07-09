Soccer-Crystal Palace sign Spain defender Mingueza from Celta Vigo
Crystal Palace have signed Spanish defender Oscar Mingueza on a four-year contract from La Liga side Celta Vigo, marking his Premier League debut.
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Crystal Palace have signed Spain defender Oscar Mingueza on a four-year contract following his departure from La Liga side Celta Vigo, the Premier League club said on Thursday.
"I'm really excited to be here. It's an honour to join Crystal Palace and I can't wait to see you at Selhurst Park," Mingueza said in a statement.
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