TRAI Clarifies Stance on Satellite Spectrum Recommendations
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) clarifies that there are no pending recommendations on satellite communication spectrum. This follows comments from Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia about finalizing spectrum price recommendations. TRAI recommends a 4% revenue fee for satcom service providers and additional charges for urban services.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 10-10-2025 19:00 IST | Created: 10-10-2025 19:00 IST
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has stated there are no outstanding recommendations concerning satellite communication spectrum, according to a source on Friday.
This clarification follows Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia's announcement that the regulator needs to finalize its spectrum price recommendations for satellite services.
TRAI had previously suggested a 4% yearly fee based on operator revenues, impacting providers like Starlink, with different rules for urban and rural services.
