Left Menu

TRAI Clarifies Stance on Satellite Spectrum Recommendations

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) clarifies that there are no pending recommendations on satellite communication spectrum. This follows comments from Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia about finalizing spectrum price recommendations. TRAI recommends a 4% revenue fee for satcom service providers and additional charges for urban services.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 10-10-2025 19:00 IST | Created: 10-10-2025 19:00 IST
TRAI Clarifies Stance on Satellite Spectrum Recommendations
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has stated there are no outstanding recommendations concerning satellite communication spectrum, according to a source on Friday.

This clarification follows Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia's announcement that the regulator needs to finalize its spectrum price recommendations for satellite services.

TRAI had previously suggested a 4% yearly fee based on operator revenues, impacting providers like Starlink, with different rules for urban and rural services.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tripura Chief Minister Criticizes TMC's Security Measures

Tripura Chief Minister Criticizes TMC's Security Measures

 India
2
End of an Era: Remembering 'The Kitchen Mogul' T T Jagannathan

End of an Era: Remembering 'The Kitchen Mogul' T T Jagannathan

 India
3
Stormy Politics: Himachal Pradesh Panchayati Raj Elections Postponed Amidst Allegations

Stormy Politics: Himachal Pradesh Panchayati Raj Elections Postponed Amidst ...

 India
4
Rubicon Research IPO Sees Strong Demand, Fully Subscribed by Day Two

Rubicon Research IPO Sees Strong Demand, Fully Subscribed by Day Two

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Global South users harness digital platforms for aspiration and collective safety

Welfare-oriented economies outperform market-driven peers in OECD green growth race

MedLog protocol to bring transparency and oversight to AI in healthcare

AI governance gaps threaten trust and fairness in academic institutions

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025