Adani Group Bolsters Infrastructure Holdings with Trade Castle Tech Park Acquisition
AdaniConneX, a joint venture between Adani Group's flagship Adani Enterprises Ltd and data centre operator EdgeConneX, has acquired Trade Castle Tech Park for Rs 231.34 crore. This strategic move aims to enhance infrastructure capabilities and was formalized through a share purchase agreement on November 21, 2025.
Adani Group's joint venture firm, AdaniConneX, has expanded its infrastructure portfolio with the acquisition of Trade Castle Tech Park for Rs 231.34 crore. This move is set to advance the company's infrastructure development ambitions.
AdaniConneX was formed through a partnership between Adani Enterprises Ltd and EdgeConneX to create a robust data center platform in India. This acquisition is part of their strategy to bolster infrastructure capabilities.
The deal, finalized on November 21, 2025, includes acquiring a significant land parcel and key licenses to support future initiatives, enhancing AdaniConneX's market position in the data center sector.
