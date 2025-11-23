Left Menu

Adani Group Bolsters Infrastructure Holdings with Trade Castle Tech Park Acquisition

AdaniConneX, a joint venture between Adani Group's flagship Adani Enterprises Ltd and data centre operator EdgeConneX, has acquired Trade Castle Tech Park for Rs 231.34 crore. This strategic move aims to enhance infrastructure capabilities and was formalized through a share purchase agreement on November 21, 2025.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 23-11-2025 13:05 IST | Created: 23-11-2025 13:05 IST
Adani Group Bolsters Infrastructure Holdings with Trade Castle Tech Park Acquisition
  • Country:
  • India

Adani Group's joint venture firm, AdaniConneX, has expanded its infrastructure portfolio with the acquisition of Trade Castle Tech Park for Rs 231.34 crore. This move is set to advance the company's infrastructure development ambitions.

AdaniConneX was formed through a partnership between Adani Enterprises Ltd and EdgeConneX to create a robust data center platform in India. This acquisition is part of their strategy to bolster infrastructure capabilities.

The deal, finalized on November 21, 2025, includes acquiring a significant land parcel and key licenses to support future initiatives, enhancing AdaniConneX's market position in the data center sector.

TRENDING

1
Hamas and Egypt Discuss Ceasefire Amid Accusations of Violations

Hamas and Egypt Discuss Ceasefire Amid Accusations of Violations

 Global
2
Tragedy Strikes in Ajmer: Family Killed in Highway Collision

Tragedy Strikes in Ajmer: Family Killed in Highway Collision

 India
3
Delhi Metro Phase-IV Expansion to Boost Connectivity with Four New Underground Stations

Delhi Metro Phase-IV Expansion to Boost Connectivity with Four New Undergrou...

 India
4
Global Diplomacy at G20: Modi's Strategic Moves in Johannesburg

Global Diplomacy at G20: Modi's Strategic Moves in Johannesburg

 South Africa

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Digital transformation expands geographic reach of global supply chains

AI deepfakes, mass chat abuse and grooming push digital gender divide into crisis

Massive food loss crisis hits East Africa as key crops spoil across value chains

Gender cues can shift AI fairness decisions, raising concerns for real-world use

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025