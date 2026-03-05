Left Menu

Bridging India's Urban-Rural Divide: Shriram One's Digital Payment Revolution

Shriram One, a UPI app from Shriram Finance, addresses digital payment disparities in India, focusing on simplicity for rural users. The app’s basic design and multi-functional platform aim to bridge the urban-rural gap in digital finance by offering trust and ease, fostering wider adoption.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 05-03-2026 17:04 IST | Created: 05-03-2026 17:04 IST
Bridging India's Urban-Rural Divide: Shriram One's Digital Payment Revolution
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Simplifying digital finance for rural India, Shriram One, Shriram Finance's UPI app, is challenging the urban-centric design of traditional financial apps. Its user-friendly interface offers a practical solution, enabling seamless financial transactions for rural users without overwhelming them with unnecessary complexities.

The app integrates multiple financial services onto one platform, recognizing the rural demand for simplicity. From sending money and recharging phones to opening fixed deposits, Shriram One eliminates digital clutter, promoting confidence and encouraging everyday use among users unfamiliar with navigating digital ecosystems.

Trust plays a significant role in Shriram One's growing acceptance. By leveraging Shriram Finance's established reputation, the app builds trust in digital transactions within rural communities. By focusing on clear communication and familiar language options, it bridges the digital divide, proving inclusivity in financial technology is achievable.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Escalating Middle East Conflict Claims Hundreds of Lives

Escalating Middle East Conflict Claims Hundreds of Lives

 Global
2
U.S. Torpedo Sinks Iranian Warship in Historic Attack

U.S. Torpedo Sinks Iranian Warship in Historic Attack

 Global
3
Lufthansa Extends Flight Suspensions Amid Middle East Tensions

Lufthansa Extends Flight Suspensions Amid Middle East Tensions

 Germany
4
French Finance Ministry Assures Gas Stability Amid Middle East Conflict

French Finance Ministry Assures Gas Stability Amid Middle East Conflict

 France

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Teachers must adapt as AI and rapid change transform classrooms, OECD warns

Digital Scams Surge Globally, Threatening Trust in the Expanding Digital Economy

Education Rise and Gender Imbalance Are Redrawing China’s Marriage Landscape

IMF Study Urges Serbia to Track Hidden Costs of Tax Breaks and Improve Transparency

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026