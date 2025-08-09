Two soldiers killed in ongoing encounter in Jammu and Kashmir's Kulgam: Army.
PTI | Srinagar | Updated: 09-08-2025 09:02 IST | Created: 09-08-2025 09:02 IST
- Country:
- India
Two soldiers killed in ongoing encounter in Jammu and Kashmir's Kulgam: Army.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- soldiers
- Indian Army
- Jammu and Kashmir
- Kulgam
- encounter
- clash
- militants
- security
- volatility
- peace
Advertisement
ALSO READ
Border Tensions Erupt: Thailand and Cambodia Clash Amidst Disputed Territories
Tensions Escalate: Cambodian-Thai Border Clashes
Border Conflict Escalates: Thailand and Cambodia Clash in Worst Fighting in Over a Decade
AI Titans Clash in Shanghai Amidst U.S.-China Tensions
Language Clash: BJP's Sarkar and Mamata Banerjee Lock Horns Over Bengali Identity