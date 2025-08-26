60 two-wheelers gutted in fire at motorbike showroom in Pune; one person rescued from premises: Officials.
PTI | Pune | Updated: 26-08-2025 08:15 IST | Created: 26-08-2025 08:15 IST
- Country:
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
