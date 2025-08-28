Seasoned diplomat Dinesh Patnaik appointed India's next high commissioner to Canada.
PTI | New Delhi | Updated: 28-08-2025 18:54 IST | Created: 28-08-2025 18:54 IST
- Country:
- India
Seasoned diplomat Dinesh Patnaik appointed India's next high commissioner to Canada.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Gaurav Gogoi Criticizes Modi's Foreign Policy Amid US Tariff Hikes
Historic Diplomatic Relations: Israel's New Ambassador in Bahrain
S Krishnan's Appointment as J&K Bank's Non-Executive Chairman Approved
New Appointments Strengthen Leadership of Canterbury and Waikato Universities
IDF Finalizes Senior Appointment Procedure Amidst Reports of Discord