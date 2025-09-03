My suspension part of conspiracy to control whole BRS, alleges Kavitha in Hyderabad.
PTI | Hyderabad | Updated: 03-09-2025 12:28 IST | Created: 03-09-2025 12:28 IST
- Country:
- India
My suspension part of conspiracy to control whole BRS, alleges Kavitha in Hyderabad.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
EPIC Allegations: Dual Voter IDs in Congress Leadership Sparks Controversy
Disney Settles FTC Allegations Over Child Data Collection
Political Espionage Allegations Cloud Argentine Elections
Political Turmoil in BRS: Kavitha's Suspension Stirs Controversy
Telecom Accountability Scrutinized Amid Revenue Loss Allegations