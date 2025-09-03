Gangster Arun Gawli released from Nagpur jail after Supreme Court granted him bail in 2007 murder case.
PTI | Nagpur | Updated: 03-09-2025 13:14 IST | Created: 03-09-2025 13:14 IST
- Country:
- India
Gangster Arun Gawli released from Nagpur jail after Supreme Court granted him bail in 2007 murder case.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Supreme Court Criticizes Early Bail Hearing Request in High-Profile Extortion Case
Punjab Police Crack Down on JeM-linked Terror Module in Cab Driver's Murder Case
Supreme Court Reinforces Anti-Discrimination Act Amidst Controversial Bail
Forgery Claims Shake Sheena Bora Murder Case
Trump Seeks Fast-Track Supreme Court Tariff Ruling