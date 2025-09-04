Bengal BJP against discussion in assembly on attacks on migrants as incidents happening in states ruled by saffron party: CM Mamata.
PTI | Kolkata | Updated: 04-09-2025 14:31 IST | Created: 04-09-2025 14:31 IST
- Country:
- India
