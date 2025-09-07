Four drown, 13 missing after Ganesh idol immersions in Maharashtra: Officials.
PTI | Mumbai | Updated: 07-09-2025 13:36 IST | Created: 07-09-2025 13:36 IST
- Country:
- India
Four drown, 13 missing after Ganesh idol immersions in Maharashtra: Officials.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Hyderabad's Grand Ganesh Immersion: A Cultural Spectacle
Crackdown on Food Safety Violations in Jammu and Kashmir
CM Yogi Adityanath Emphasizes Road Safety and Initiatives in UP's Transport Sector
Crackdown on Food Safety Violators in Anantnag
Revitalizing Dilli Haat INA: Delhi's Bid for Seamless Cultural Experience