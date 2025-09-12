BJP and RSS leaders are like Kauravas of Mahabharata, while Congress cadres are in role of Pandavas: Gandhi at party meet.
