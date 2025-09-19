Four killed as SUV crashes into stationary truck in Madhya Pradesh's Sidhi district: Police.
PTI | Sidhi | Updated: 19-09-2025 10:55 IST | Created: 19-09-2025 10:55 IST
- Country:
- India
Four killed as SUV crashes into stationary truck in Madhya Pradesh's Sidhi district: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Tragic Collision Sparks Political Storm in Madhya Pradesh
Tragic Accident: Family of Four Perishes in Madhya Pradesh Bus Collision
Tragic Collision in Madhya Pradesh: Bus Hits Family Motorcycle
Tragic Collision: Police Van Kills Physically Challenged Tea Seller
Tragic Highway Collision in Nellore: Andhra CM Offers Support