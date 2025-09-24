Fire breaks out in shanties at a slum in Mumbai's Kurla area; no casualty reported: Officials.
PTI | Mumbai | Updated: 24-09-2025 13:14 IST | Created: 24-09-2025 13:14 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
