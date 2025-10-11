Pulses mission is necessary to reduce India's import dependency by enhancing domestic production: PM Modi.
PTI | New Delhi | Updated: 11-10-2025 12:40 IST | Created: 11-10-2025 12:40 IST
Pulses mission is necessary to reduce India's import dependency by enhancing domestic production: PM Modi.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Modi Launches Major Agricultural Schemes Worth Rs 35,440 Crore to Boost Self-Reliance
Modi Unveils Major Agricultural Reforms: Boosting Self-Reliance and Farmer Welfare
Modi's Ambitious Agricultural Push: New Schemes Launched for Self-Reliance
Revolutionizing Agriculture: Andhra Pradesh's Vision for 'Rythu Bazaars'
Empowering Farmers: Central Support for J&K's Flood-Hit Agriculture