China sanctions 5 US subsidiaries of South Korean shipbuilder Hanwha Ocean over US trade probe, reports AP.
PTI | Hong Kong | Updated: 14-10-2025 11:05 IST | Created: 14-10-2025 11:05 IST
China sanctions 5 US subsidiaries of South Korean shipbuilder Hanwha Ocean over US trade probe, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- China
- US
- trade
- subsidiaries
- sanctions
- Hanwha Ocean
- shipbuilding
- international relations
- economy
- AP
Advertisement
ALSO READ
China Strikes Back: Sanctions Hit U.S.-linked Hanwha Subsidiaries
China's Counterstrike: Hanwha Ocean's Subsidiaries in the Crosshairs
China Strikes Back: Countermeasures Against U.S.-Linked Hanwha Ocean Subsidiaries
Madras High Court Criticizes Delay in Corruption Case Sanctions
Government Sanctions 1,361 New Homes in Himachal Under PMAY Urban 2.0