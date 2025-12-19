Death toll rises to 6 after water tank collapses at factory in Maharashtra's Nagpur district: Police.
PTI | Nagpur | Updated: 19-12-2025 17:25 IST | Created: 19-12-2025 17:25 IST
- Country:
- India
Death toll rises to 6 after water tank collapses at factory in Maharashtra's Nagpur district: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
