Water contamination in Indore: CM orders suspension of additional municipal commissioner, Public Health Engineering official.
PTI | Indore | Updated: 02-01-2026 22:29 IST | Created: 02-01-2026 22:29 IST
- Country:
- India
