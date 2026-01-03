At least 7 explosions and low-flying aircraft are heard in Venezuela's capital, Caracas, reports AP.
PTI | Caracas | Updated: 03-01-2026 12:05 IST | Created: 03-01-2026 12:05 IST
