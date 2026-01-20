PM Modi, ex-BJP President J P Nadda, Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari greet Nitin Nabin on election as BJP national president.
PTI | New Delhi | Updated: 20-01-2026 11:50 IST | Created: 20-01-2026 11:50 IST
- Country:
- India
PM Modi, ex-BJP President J P Nadda, Rajnath Singh, Amit Shah, Nitin Gadkari greet Nitin Nabin on election as BJP national president.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Nitin Nabin
- election
- BJP
- Modi
- politics
- India
- leadership
- Rajnath Singh
- Amit Shah
- Nitin Gadkari