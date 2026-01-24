Left Menu

A 51-year-old man shot by federal immigration officers in Minneapolis has died, a hospital record obtained by AP shows, reports AP.

PTI | Minneapolis | Updated: 24-01-2026 22:36 IST | Created: 24-01-2026 22:36 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

