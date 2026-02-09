ED constitutes SIT to probe multiple cases against Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) group on SC directions, say officials.
PTI | New Delhi | Updated: 09-02-2026 20:56 IST | Created: 09-02-2026 20:56 IST
- Country:
- India
ED constitutes SIT to probe multiple cases against Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) group on SC directions, say officials.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Supreme Court Petitioned for Guidelines on Discriminatory Remarks by Officials
Supreme Court Ruling Eases Appeal Process for Land Acquisition Cases
Supreme Court Intervenes in West Bengal's Electoral Roll Row
Supreme Court Denies Immediate Relief to Kuldeep Sengar, Orders Expedited Hearing
Supreme Court Demands Action Against 'Digital Dacoity'