Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Pawar appointed as national president of NCP at party meeting in Mumbai.
PTI | Mumbai | Updated: 26-02-2026 19:42 IST | Created: 26-02-2026 19:42 IST
- Country:
- India
