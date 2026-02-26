Afghan authorities say they are carrying out strikes against Pakistan in retaliation for Pakistani airstrikes days ago, reports AP.
PTI | Kabul | Updated: 26-02-2026 22:06 IST | Created: 26-02-2026 22:06 IST
