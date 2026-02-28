Iraq closes its airspace after Israel launches airstrikes targeting Iran, reports AP.
PTI | Baghdad | Updated: 28-02-2026 12:58 IST | Created: 28-02-2026 12:58 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
