FAA Proposes $3.1 Million Fine on Boeing for Safety Breaches
The Federal Aviation Administration (FAA) has proposed a $3.1 million fine on Boeing due to safety violations, tied to a 737 MAX 9 emergency and quality system breaches at their factories. The FAA reported issues in Renton and Wichita, including presenting unairworthy aircraft for certification.
The Federal Aviation Administration (FAA) has taken a strong stance against Boeing, proposing a $3.1 million fine. The charges stem from multiple safety violations, including significant issues relating to a January 2024 mid-air emergency involving an Alaska Airlines 737 MAX 9.
Investigations revealed hundreds of quality system breaches at Boeing's 737 factory in Renton, Washington, as well as at Spirit AeroSystems' Wichita, Kansas facility. These findings point to a troubling disregard for safety protocols within the manufacturing processes.
Additionally, the FAA criticized Boeing's decision to present two aircraft deemed unairworthy for airworthiness certification, highlighting a failure to adhere to established quality control measures.
