Left Menu

Drone Intrusions Cause Airport Chaos in Belgium Amid Security Concerns

Drone activities have caused disruptions in Belgian airports, prompting emergency talks and security measures. Incidents have been frequent in recent weeks, reportedly involving strategic locations. Although Russia is suspected, the operator remains unknown. Belgium's resistance to EU plans involving Russian assets adds to the geopolitical tension.

Devdiscourse News Desk | Brussels | Updated: 07-11-2025 17:34 IST | Created: 07-11-2025 17:34 IST
Drone Intrusions Cause Airport Chaos in Belgium Amid Security Concerns
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Belgium

Belgian airports are scrambling to address security challenges after a series of drone sightings forced flight suspensions. On Friday, Liege airport faced interruptions, echoing Wednesday's disruptions at Brussels Airport following the sighting of drones, a first-time event that shut down operations.

These incidents arise amid broader concerns of unidentified drone flights, including sightings near military installations like Kleine-Brogel. Emergency talks led by Prime Minister Bart De Wever have stressed the need for enhanced airspace monitoring capabilities, slated for an upgrade by January 1.

NATO has remained quiet on drones near its facilities. The defense minister links the incidents to potential espionage rather than amateur activities, amid rising geopolitical tensions involving EU discussions on frozen Russian assets in Belgium.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
CBI Takes Charge of Ex-Punjab DGP's Son's Mysterious Death Probe

CBI Takes Charge of Ex-Punjab DGP's Son's Mysterious Death Probe

 India
2
Rawal's Resilience: A Tale of Cricket, Psychology, and Perseverance

Rawal's Resilience: A Tale of Cricket, Psychology, and Perseverance

 India
3
Shocking Mosque Explosion in Jakarta: A Community in Chaos

Shocking Mosque Explosion in Jakarta: A Community in Chaos

 Global
4

Goldman Sachs Elevates Record Number of Indian MDs

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Green to Brown: How Rising Heat Is Turning the World’s Continents to Dust

A Global Blueprint for Adolescent Health: WHO Unveils Competency-Based Framework

Digitalisation Challenges Banks’ Confidence in Long-Term Deposit Stability, Says ECB

Smartphone Sensors and RFID Revolutionize Food Traceability with Real-Time Monitoring

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025