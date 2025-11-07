Drone Intrusions Cause Airport Chaos in Belgium Amid Security Concerns
Drone activities have caused disruptions in Belgian airports, prompting emergency talks and security measures. Incidents have been frequent in recent weeks, reportedly involving strategic locations. Although Russia is suspected, the operator remains unknown. Belgium's resistance to EU plans involving Russian assets adds to the geopolitical tension.
Belgian airports are scrambling to address security challenges after a series of drone sightings forced flight suspensions. On Friday, Liege airport faced interruptions, echoing Wednesday's disruptions at Brussels Airport following the sighting of drones, a first-time event that shut down operations.
These incidents arise amid broader concerns of unidentified drone flights, including sightings near military installations like Kleine-Brogel. Emergency talks led by Prime Minister Bart De Wever have stressed the need for enhanced airspace monitoring capabilities, slated for an upgrade by January 1.
NATO has remained quiet on drones near its facilities. The defense minister links the incidents to potential espionage rather than amateur activities, amid rising geopolitical tensions involving EU discussions on frozen Russian assets in Belgium.
