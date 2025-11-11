Left Menu

Tamil Nadu's Enduring Partnership with Flex Electronics

Tamil Nadu reaffirms its commitment to the growth of Flex Electronics. State Industries Minister highlights the ongoing collaboration with Flex, a key player in the electronics sector. CEO Revathi Advaithi meets Chief Minister M K Stalin to discuss innovation and job creation priorities.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 11-11-2025 22:42 IST | Created: 11-11-2025 22:42 IST
Tamil Nadu is strengthening its commitment to Flex Electronics, a leading global electronics manufacturer, as confirmed by Industries Minister TRB Rajaa. The minister emphasized Flex's pivotal role since its inception in the state two decades ago.

The meeting between Flex's CEO, Revathi Advaithi, and Chief Minister M K Stalin highlighted future growth plans. Senior state officials, including Chief Secretary N Muruganandham and Industries Secretary V Arun Roy, supported the collaboration efforts.

Flex Electronics, renowned for its world-class manufacturing facilities, continues to anchor Tamil Nadu's electronics sector. The recently inaugurated CISCO-FLEX facility in Chennai is a testament to the state's commitment to fostering technological innovation and industrial growth.

(With inputs from agencies.)

