Karnataka's Ambitious Leap: A Quantum City Driving India's Technological Sovereignty

Karnataka CM Siddaramaiah urges PM Modi to support establishing a Quantum Materials Innovation Network in Bengaluru under India's National Quantum Mission. This initiative aims to position Karnataka as a pivotal force in quantum tech development, boosting economic growth and technological sovereignty through indigenous innovation.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-12-2025 18:17 IST | Created: 10-12-2025 18:17 IST
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah (Image: X/@siddaramaiah). Image Credit: ANI
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has sought the Union Government's backing to set up a Quantum Materials Innovation Network, Q-MINt, in Bengaluru, aiming to make Karnataka a cornerstone in the National Quantum Mission.

In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Siddaramaiah highlighted Karnataka's infrastructure and talent pool in quantum technology, emphasizing that Q-MINt could provide a boost to quantum computing, communication, sensing, and advanced materials.

The Chief Minister outlined a vision for a capital investment of Rs 150 crore under the National Quantum Mission for developing infrastructure and collaborative networks to advance R&D, startups, and industries in quantum technologies, fostering innovation and economic growth.

(With inputs from agencies.)

